Павлюченкова обыграла Томлянович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге Открытого чемпионата Франции переиграла в двух сетах представительницу Австралии Айлу Томлянович – 6:2, 6:3.

Павлюченкова подала три раза навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Томлянович – два эйса, шесть ошибок на подаче и реализован один брейк-пойнт из четырех.

Таким образом, за выход в 1/8 финала турнира россиянка поборется с победительницей пары Арина Соболенко – Александра Саснович (обе – Белоруссия).