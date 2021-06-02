Циципас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», победив Портеро

Греческий теннисист Стефанос Циципас во встрече второго круга «Ролан Гаррос» выиграл у испанца Педро Портеро со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Победитель матча был лучше соперника и на подаче и на приеме. Циципас подал восемь эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 8 из 18 брейкпоинтов.

Портеро не подавал эйсов, сделал семь двойных ошибок и четыре раза взял подачу соперника, имея на это 15 возможностей.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет против американца Джона Изнера, который победил серба Филипа Краиновича со счетом 7:6 (8:6), 6:1, 7:6 (7:5).