Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Весниной

Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, в матче второго круга переиграла японку Нао Хибино со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Победительница была лучше соперницы и на подаче и на приеме. Рыбакина сделала четыре подачи навылет, не совершив двойных ошибок, и реализовала четыре из семи брейкпоинтов.

Хибино подала один эйс и совершила три двойные ошибки. Брейкпоинов японка не заработала.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Рыбакина сыграет с россиянкой Еленой Весниной, которая прошла до этой стадии из-за того, что чешка Петра Квитова повредила голеностоп во время послематчевой пресс-конференции.