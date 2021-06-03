Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Пола

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Ролан Гаррос» победил американца Томми Пола со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

По ходу матча россиянин, занимающий второе место в рейтинге ATP, подал четыре эйса, совершил две двойные ошибки и восемь раз взял подачу соперника, имея на это 15 возможностей.

Пол сделал четыре подачи навылет при двух двойных ошибках и реализовал четыре из шести брейкпоинтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Медведев сыграет с еще одним американцем Райли Опелкой, который ранее обыграл испанца Хауме (6:3, 6:2, 3:6, 7:5).