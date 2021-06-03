Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Александровой

Украинская теннисистка Элина Свитолина во встрече второго круга «Ролан Гаррос» победила американку Энн Ли со счетом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 15 минут.

Свитолина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, подала один эйс, совершила оду двойную ошибку и пять раз взяла подачу соперницы, имея на это девять возможностей.

На счету Ли две подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейкпоинт из четырех.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свитолина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) - Барбора Крейчикова (Чехия), который проходит в настоящий момент.