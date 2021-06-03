Александрова уступила Крейчиковой в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече второго круга «Ролан Гаррос» проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 3:6.

Победительница матча была лучше россиянки и на подаче и на приеме. На счету Крейчиковой шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из семи.

Александрова сделала одну подачу навылет, совершила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы, имея два брейкпоинта.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Крейчикова сыграет против украинки Элины Свитолиной.