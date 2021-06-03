Грачева победила Джорджи и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече второго круга «Ролан Гаррос» выиграла у итальянки Камилы Джорджи со счетом 7:5, 1:6, 6:2.

Победительница матча была лучше соперницы и на подаче и на приеме. На счету Грачевой два эйса, три двойные ошибки и четыре брейка из 13 попыток.

Джорджи эйсов не подавала, совершила пять двойных ошибок и три раза взяла подачу россиянки, имея пять брейкпоинтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Грачева сыграет против украинки Марты Костюк, которая обыграла китаянку Сайсай Чжэн (6:3, 6:4).