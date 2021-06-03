Карацев уступил Кольшрайберу и не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во встрече второго круга «Ролан Гаррос» немцу Филиппу Кольшрайберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

Кольшрайбер по ходу матча подал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал все три брейкпоинта.

На счету Карацева десять эйсов, две двойные ошибки и один брейк при пяти брейкпоинтах.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Кольшрайбер сыграет с аргентинцем Диего Шварцменом, который в параллельной встрече победил британца Альяжа Бедене (6:4, 6:2, 6:4).