Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Куэваса

Сербский теннисист Новак Джокович во встрече второго круга «Ролан Гаррос» победил уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Первая ракетка мира был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Джоковича десять эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейкпоинтов из восьми.

Куэвас подал пять эйсов, совершил три двойные ошибки и смог реализовать один брейкпоинт из девяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Джокович сыграет с представителем Литвы Рикардасом Беранкисом, который обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), 6:0.