Федерер обыграл Чилича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во встрече второго круга «Ролан Гаррос» победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Швейцарец, занимающий на данный момент восьмое место в рейтинге АТР, был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Федерера 16 эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейкпоинтов из 16.

Чилич сделал 12 подач навылет, совершил шесть двойных ошибок и три раза взял подачу соперника, имея восемь возможностей.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Федерер сыграет с немцем Домиником Кепфером, который обыграл американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).