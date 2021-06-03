Швентек не оставила шансов Петерсон во втором круге «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Швентек во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла в двух сетах представительницу Швеции Реббеку Петерсон - 6:1, 6:1.
Швентек сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Петерсон - одна подача навылет, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из четырех.
Таким образом, в третьем круге полячка сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.
Напомним, что Швентек является действующей победительницей «Ролан Гаррос».
источник: «Советский спорт»