Басилашвили проиграл 18-летнему Алькарасу во втором круге «Ролан Гаррос»

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили во втором круге Открытого чемпионата Франции уступил в трех сетах представителю Испании Карлосу Алкарасу Гарфии - 4:6, 2:6, 4:6.

Басилашвили не выполнил ни одного эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Алькараса - десять подач навылет, одна двойная ошибка и реализовано шесть брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, в третьем круге турнира 18-летнему Гарфии будет противостоять Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Напомним, что действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.