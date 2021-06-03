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03 июня 21:43
автор: Степан Шереметьев

Басилашвили проиграл 18-летнему Алькарасу во втором круге «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили во втором круге Открытого чемпионата Франции уступил в трех сетах представителю Испании Карлосу Алкарасу Гарфии - 4:6, 2:6, 4:6.

Басилашвили не выполнил ни одного эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Алькараса - десять подач навылет, одна двойная ошибка и реализовано шесть брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, в третьем круге турнира 18-летнему Гарфии будет противостоять Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Напомним, что действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.

источник: «Советский спорт»
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