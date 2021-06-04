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04 июня 00:32
автор: Степан Шереметьев

Надаль победил Гаске и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 2 часа и 20 минут.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах обыграл француза Ришара Гаске - 6:0, 7:5, 6:2.

Надаль три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету Гаске - два эйса, пять двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из четырех.

Таким образом, за выход в следующий круг Надаль поборется с британцем Кэмероном Норри.

Напомним, что испанец является действующим чемпионом «Ролан Гаррос».

источник: «Советский спорт»
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