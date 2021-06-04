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04 июня 12:26
автор: Максим Скороходов

Российскую теннисистку Сизикову задержали в Париже по подозрению в игре на ставках

Под сомнение поставлен матч первого круга парного разряда «Ролан Гаррос» прошлого сезона.

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана после игры первого круга женского парного разряда «Ролан Гаррос», где она выступала с Екатериной Александровой против Сторм Сандерс и Айлы Томлянович (1:6, 1:6), сообщает Le Parisien.

Сизикову подозревают в умышленном проигрыше в аналогичном раунде парного турнира Открытого чемпионата Франции в прошлом году. Тогда она вместе с американкой Мэдисон Бренгл уступила румынкам Кристине-Андреа Миту и Патриче Марие Циг (7:6 (10:8), 6:4). В пятом гейме второго сета россиянка совершила две двойные ошибки, а перед этим на победу румынок были зафиксированы подозрительные ставки.

Источник отмечает, что Сизикову задержали по делу, открытому теннисной антикоррупционной организацией и полицией Франции в октябре прошлого года.

источник: Le Parisien
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