Российскую теннисистку Сизикову задержали в Париже по подозрению в игре на ставках

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана после игры первого круга женского парного разряда «Ролан Гаррос», где она выступала с Екатериной Александровой против Сторм Сандерс и Айлы Томлянович (1:6, 1:6), сообщает Le Parisien.

Сизикову подозревают в умышленном проигрыше в аналогичном раунде парного турнира Открытого чемпионата Франции в прошлом году. Тогда она вместе с американкой Мэдисон Бренгл уступила румынкам Кристине-Андреа Миту и Патриче Марие Циг (7:6 (10:8), 6:4). В пятом гейме второго сета россиянка совершила две двойные ошибки, а перед этим на победу румынок были зафиксированы подозрительные ставки.

Источник отмечает, что Сизикову задержали по делу, открытому теннисной антикоррупционной организацией и полицией Франции в октябре прошлого года.