Шамиль Тарпищев: Мне сообщили, что Сизикова задержана. Пока официальных бумаг по этому поводу нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о задержании Яны Сизиковой в Париже по подозрению в игре на ставках.

Отметим, что 26-летнюю теннисистку заподозрили в умышленном проигрыше в первом раунде парного турнира «Ролан Гаррос» в прошлом году.

– Мы не имеем бумаг и не можем давать оценку, но шлейф идет с октября. Можем предполагать, что речь о договорных матчах, но пока нет бумаг, не можем ничего делать. Мне сообщили, что она задержана. Но это компетенция правоохранительных органов, – цитирует Тарпищева «РИА Новости».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что теннисная антикоррупционная организация, а также полиция Франции открыли дело в отношении Сизиковой еще в октябре 2020 года.