Вице-президент ФТР: Информация о задержании Сизиковой соответствует действительности

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал новость о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой французской полицией.

«Насколько я понимаю, информация о задержании Сизиковой соответствует действительности. Мы не владеем документами, не знаем деталей. Федерацию тенниса России никак не уведомляли о задержании Сизиковой, потому что французские правоохранительные органы взаимодействуют с государством, а не со спортивными Федерациями. Разбирательство идет не по линии спортивных организаций», - приводит слова Селиваненко Sport24.ru.

Напомним, что Сизикова подозревается в игре на ставках на матч первого круга парного разряда «Ролан Гаррос» прошлого сезона со своим участием.