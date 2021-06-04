Веснина уступила Рыбакиной и не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина во встрече третьего круга «Ролан Гаррос» проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6.

Победительница встречи была лучше россиянки и на подаче и на приме. На счету Рыбакиной 12 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из девяти.

Веснина сделала по одной подаче навылет, двойной ошибке и брейку (реализовала единственный брейкпоинт).

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Рыбакина сыграет против одной из американских теннисисток, либо с Сереной Уильямс, либо с Даниэллой Коллинз.