Павлюченкова обыграла Соболенко и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во встрече третьего круга обыграла четвертую ракетку мира Арину Соболенко, выступающую за Белоруссию, со счетом 6:4, 2:6, 6:0.

Павлюченкова подала два эйса, совершила две двойные ошибки и взяла пять подач соперницы, имея десять возможностей.

Соболенко сделала шесть подач навылет и восемь двойных ошибок, реализовав три брейкпоинта из семи.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Павлюченкова сыграет против победительницы матча Виктория Азаренко (Белоруссия) - Мэдисон Киз (США), который идет на данный момент.