Азаренко вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Павлюченковой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во встрече третьего круга обыграла представительницу США Мэдисон Киз со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут.

Ни одна из теннисисток не подавала эйсов, помимо этого Азаренко совершила две двойные ошибки.

Зато экс-первая ракетка мира реализовала 5 из 11 брейкпоинтов, когда американка смогла взять чужую подачу лишь один раз, имея две попытки.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Азаренко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, которая ранее переиграла другую белорусскую теннисистку Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0).