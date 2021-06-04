Прокуратура Парижа подтвердила задержание Сизиковой

Прокуратура Парижа подтвердила, что российская теннисистка Яна Сизикова была задержана 3 июня после матча парного разряда «Ролан Гаррос».

«Подтверждаю, что вчера вечером теннисистка была помещена под стражу по обвинению в спортивной коррупции и организованном мошенничестве с целью совершения действий, которые, вероятно, имели место в сентябре 2020 года», - приводит слова представителя прокуратуры «РИА Новости».

Напомним, что, по информации французских СМИ, Сизикову подозревают в умышленном проигрыше в первом раунде парного турнира Открытого чемпионата Франции в прошлом году. Тогда она вместе с американкой Мэдисон Бренгл уступила румынкам Кристине-Андреа Миту и Патриче Марии Циг (7:6 (10:8), 6:4). В пятом гейме второго сета россиянка совершила две двойные ошибки, перед этим на победу румынок были зафиксированы подозрительные ставки.