Дмитрий Свищев: В любом случае, Сизикова - наш спортсмен

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на новость о задержании в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой в связи с подозрением на ее участие в договорных матчах.

«Я общался с Федерацией тенниса России, хотел понять их позицию. Сейчас нет достоверной информации. Нужно оказать ей необходимую помощь, в любом случае Яна - наш спортсмен. Обвинение достаточно серьезное. Если будут доказательства, она должна быть наказана», - приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

Напомним, 4 июня стало известно о задержании Сизиковой во Франции по подозрению в участии в договором матче на «Ролан Гаррос».

Сизикова а паре с Екатериной Александровой в 1/32 финала уступили австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.