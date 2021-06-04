Анна Чакветадзе: После медицинского перерыва Павлюченкова заиграла еще лучше в матче с Соболенко

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе оценила победу своей соотечественницы Анастасии Павлюченковой над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0) в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2021.

Отметим, что в следующем раунде соперницей 29-летней спортсменки станет еще одна белоруска – Виктория Азаренко, обыгравшая Мэдисон Киз из США.

– Павлюченкова сыграла прекрасно. У нее по ходу матча была небольшая травма, она попросила, чтобы врач вышел на корт, потом ее вывели в подтрибунное помещение. Не знаю, что у них там произошло, но после перерыва Настя заиграла еще лучше, чем прежде. Вообще первые два сета – неровные качели. Соболенко – девушка непредсказуемая, она начала просто невероятно, но потом Настя подтянулась к ее уровню, – цитирует Чакветадзе «Спорт-Экспресс».

В данный момент Павлюченкова занимает 32-е место в рейтинге WTA. Ранее в рамках «Ролан Гаррос» она победила американку Кристину Макхейл (6:4, 6:0) и Айлу Томлянович из Австралии (6:2, 6:3).