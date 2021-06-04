Анастасия Павлюченкова: Стала получать больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0) в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

«Стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах, нежели раньше. Это одна из причин, по которой я еще здесь.Порой я думаю, что в психологическом плане всегда легче играть с игроком, который выше тебя в рейтинге. Тебе попросту нечего терять», - приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Отметим, что после второго сета Павлюченкова ушла в подтрибунное помещение в сопровождении медиков.

В четвертом круге 29-летняя россиянка встретится с еще одной белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.