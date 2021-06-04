Светлана Журова: Сложно говорить о договорной игре, если нет доказательств

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с обвинением Яны Сизиковой в участии в договорных матчах.

«Чтобы ее признали виновной, нужны доказательства: телефонные переговоры, смс. Говорить, что это - договорная игра - сложно, если нет доказательств.

Независимо от ситуации, консульство оказывает поддержку нашим гражданам за границей. Наверняка и Федерация тенниса России должна как-то подключиться. В век современных технологий такие действия сложно было бы скрыть», - цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Напомним, 4 июня стало известно, что в Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову, подозреваемую в участии в договором матче на «Ролан Гаррос».

Сама спортсменка все обвинения в свой адрес отвергает, считая их клеветой.