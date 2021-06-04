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04 июня 21:27
автор: Александр Шульгин

Владимир Камельзон: В женском теннисе сейчас нет такого накала и мобильности, как у мужчин

На Открытом чемпионате Франции продолжают борьбу лишь трое россиян.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной и других российских теннисистов на турнире «Ролан Гаррос».

«Думаю, что она еще не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на «Ролан Гаррос», но она работает, пробует найти игру. У Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться.

Я расстроился от того, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос», остались Грачева и Павлюченкова - немолодой, опытный игрок. Касаткина еще молодая, у нее большая дорога в профессиональном теннисе, но надо проанализировать все то, что не получается. Не получается удержание мяча, мне не нравится, что она далеко за задней линией, ее мало видно в атакующем стиле, а она все-таки была агрессивная.

К сожалению, у нас в женском теннисе сейчас нет такого накала и нет такой мобильности, как у мужчин. Мужчины, конечно, рванули вперед, но и они спотыкаются, кроме Медведева на турнире никого не осталось», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, в 1/16 финала Касаткина проиграла румынке Соране Кирсте и выбыла из борьбы за трофей. В женском одиночном разряде из представительниц России остались только Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачева.

У мужчин в 1/8 финала вышел только Даниил Медведев.

источник: ТАСС
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