Собкин - о выходе Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»: Даниил играет прилично и выглядит спокойным

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева в матче третьего круга «Ролан Гаррос» над представителем США Райлли Опелкой - 6:3, 6:3, 7:5.

«Дане удалось пройти дальше всех российских теннисистов на «Ролан Гаррос» именно потому, что он сам мало чего от себя ожидал. Играет он прилично, сам говорил, что на тренировках действовал хорошо, вот и вышел. Его лицо было расслабленным и спокойным, хотя обычно он нервничает, дергается», - приводит слова специалиста «Известия».

Напомним, что в следующем раунде Открытого чемпионата Франции Медведев сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча состоится 6 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.