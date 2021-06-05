Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал Roland Garros в миксте

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в первом круге Открытого чемпионата Франции в смешанном парном разряде в двух сетах (6:4, 6:2) обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/ Люк Сэвилл (Австралия).

Наши спортсмены выполнили шесть эйсов, допустили две двойные ошибки и воспользовались тремя попытками из семи для взятия чужой подачи.

Габриэла и Люк один раз подали навылет, четырежды ошиблись на подаче и не воспользовались ни одним из трех брейк-пойнтов.

В четвертьфинале грунтового «Шлема» Веснина и Карацев сыграют с победителями матча Каролин Гарсия/ Николя Маю (оба Франция) — Николь Меличар/ Раджив Рам (оба США).