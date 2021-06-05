Грачева проиграла Костюк в третьем круге Roland Garros

20-летня российская теннисистка Варвара Грачева в третьем круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах (1:6, 2:6) проиграла представительнице Украины Марте Костюк.

Варвара дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не воспользовалась ни одной попыткой из трех для взятия подачи соперницы.

Украинка выполнила пять эйсов, два раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) – Анетт Контавейт (Эстония).