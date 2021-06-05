Джокович обыграл в трех сетах Беранкиса и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл литовца Рикардаса Беранкиса в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции со счетом 6:1, 6:4, 6:1.

Первая ракетка мира совершил пять эйсов, три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти.

Сандгрен выполнил одну подачу навылет, допустил двойных ошибок и не имел шести шансов, чтобы выиграть гейм на подаче оппонента.

В матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович сразится с итальянцем Лоренцо Музетти.