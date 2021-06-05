В рамках ПМЭФ прошел турнир по сквошу

В неформальной обстановке на корте представители деловой элиты России поборолись за несколько комплектов медалей, расширили свой круг бизнес-контактов и поучаствовали в матчах с профессиональными игроками российского сквоша.

Хотя сквош – все еще экзотика в спортивном мире, о нем можно говорить уже как об одном из самых динамично развивающихся видов спорта. Об этом «Советскому спорту» рассказал генеральный директор крупнейшего в стране сквош-клуба RC Club Максим Стулий:

– Сквош уже давно надеется войти в олимпийскую семью, и у него есть неплохие шансы сделать это в 2024 году в Париже.

Почему этот вид спорта пользуется особой популярностью у бизнесменов? Главное, для чего люди приходят к нам на корты – это эмоциональная разгрузка. Резкие удары, постоянные передвижения заставляют мозг отключаться. Невозможно думать о работе, когда со всех сторон у тебя летает мячик. Благодаря сквошу ты полностью переключаешься, хочешь ты этого или нет. И помимо игрового азарта сквош – это колоссальная физическая нагрузка.

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