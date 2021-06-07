Павлюченкова в паре с Рыбакиной вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос», переиграв американку Николь Меликар и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Павлюченкова и Рыбакина совершили два эйса и одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из 11.

Меликар и Схурс один раз подали навылет, допустили шесть двойных, реализовав три брейка из восьми.

За выход в полуфинал Павлюченкова и Рыбакина сразятся с парой Магде Линетт (Польша)/Бернарда Пера (США).