Шварцман обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», отыграв шесть сетболов

Аргентинский теннисист Диего Шварцман переиграл в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.
Шварцман совершил четыре двойные ошибки, а также реализовал восемь брейк-пойнтов из 15.
В активе Штруффа 13 эйсов. Немец совершил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале Шварцман сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Янником Синнером.