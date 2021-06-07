Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Музетти и пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Матч продлился три часа 28 минут. Джокович совершил 11 подач навылет, две двойных ошибки и реализовал все девять брейк-пойнтов. В активе Музетти всего один Эйс, также две двойных ошибки и реализовал два брейка из четырех.

В четвертьфинале турнира серб сыграет с Маттео Берреттини, также представляющим Италию.

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/8 финала.

Новак Джокович (Сербия) - Лоренцо Музетти - 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0 (отказ).