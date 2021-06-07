Карацев и Веснина вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в миксте

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в миксте одержали победу над американской парой Радживом Рамом и Николь Меликар со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:8.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Карацев и Веснина совершили пять эйсов и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Меликар и Схурс два раз подали навылет, допустили четыре двойных, реализовав два брейка из четырех.

За выход в финал россияне сразятся с представителями Нидерландов Деми Схурс и Весли Колхофом.