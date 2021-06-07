Надаль обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 6:3, 6:0).
Матч продлился два часа двадцать минут. Испанец четыре раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал девять брейков из 14. В активе Синнера ни одного эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейка из семи.
В четвертьфинале Надаль встретится с аргентинцем Диего Себастьяном Шварцманом.
Теннис. «Ролан Гаррос». 1/8 финала.
Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Янник Синнер (Италия, 19) - 7:5, 6:3, 6:0.