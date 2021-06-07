Надаль обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Как бы Слуцкого снова не отстранили от телеэфира… Слова о Канделаки поставили лучшего тренера России под удар

Появление Леонида Слуцкого на Первом канале в качестве одного из комментаторов товарищеского матча Россия — Болгария (1:0), стало едва ли не самым интересным событием в трансляции игры.