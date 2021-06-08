Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Если Даниил, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, выиграет турнир, то он обойдет лидера таблицы - серба Новака Джоковича. Отметим, что для завоевания звания первой ракетки мира россиянину хватит и выхода в финал при условии, что Джокович не доберется до поединка за титул.

Напомним, Медведев в четвертьфинале встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, а Джокович сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Призовой фонд турнира превышает 34 млн евро. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.