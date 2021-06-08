Чакветадзе - о матче Павлюченкова - Рыбакина: Спортсменки в приличной форме, нас ждет битва

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о предстоящем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Обе очень хороши. Павлюченкова прошла таких теннисисток, как Соболенко и Азаренко. Елена Рыбакина выбила саму Серену Уильямс. Боюсь, что следующую встречу Рыбакина не сможет провести идеально. Обычно после таких громких побед идет небольшой спад.

Павлюченкова сейчас находится в приличной форме. Не боится атаковать, немного изменила технику удара справа. В общем, нас с вами ждет интересная битва», - приводит слова Чакветадзе «РБ- Спорт» (Украина).

Напомним, что матч Павлюченкова - Рыбакина состоится сегодня, 8 июня и начнется в 14:30 по московскому времени.