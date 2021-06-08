Тарпищев назвал имена теннисисток, которые поедут на Олимпиаду

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сказал, что после первой недели «Ролан Гаррос» практически определился состав российской сборной по теннису на Олимпиаду в Токио.

«Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции, - он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет Кудерметова, Павлюченкова, Александрова и, видимо, Касаткина. В пару попадает Веснина, а с кем - решим позже, либо с Звонаревой, либо с Кудерметовой», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что еще до старта грунтового «Большого шлема» было известно, что Россию в теннисе из мужчин будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Напомним, что на Олимпийских играх в теннисе разыгрываются пять комплектов наград.