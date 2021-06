Веснина и Карацев вышли в финал «Ролан Гаррос» в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал «Ролан Гаррос» в миксте, обыграв в полуфинале нидерландскую пару Деми Схурс/Весли Колхоф (6:4, 6:1).

Встреча длилась 1 час 6 минут.

Россияне подали один эйс, совершили одну двойную ошибку и реализовали четыре из 12 брейкпоинтов.

Представители Нидерландов три раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и взяли одну подач россиян, имея три возможности.

В финале Веснина и Карацев сыграют с парой Дезайри Кравчук (США)/Джо Солсбери (Великобритания).

The stage is set 🎫



Elena Vesnina and Aslan Karatsev are into their first #RolandGarros Mixed Doubles Final, ousting Schuurs/Koolhof 6-4, 6-1. The Russian duo will meet Desirae Krawczyk and Joe Salisbury in the decider. pic.twitter.com/7jbUWiiaFf