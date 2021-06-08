Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Рыбакину

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

Победительница встречи была лучше и на подаче и на приеме. На ее счету пять эйсов при двух двойных ошибках и шесть реализованных брейкпоинтов из 17.

Рыбакина пять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и три раза взяла подачу соперницы, имея семь возможностей.

Павлюченкова в своем первом полуфинале турнира серии «Большого шлема» сыграет против словачки Тамара Зиданшек, которая обыграла испанку Гиберт Паулу Бадосу со счетом 7:5, 4:6, 8:6.