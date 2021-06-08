Павлюченкова - о матче с Рыбакиной на «Ролан Гаррос»: Мне помогло, что публика болела за Лену

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

«Публика больше болела за Лену. Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира», - сказала полуфиналистка турнира в эфире телеканала Eurosport.

Отметим, что Павлюченкова не проходила дальше четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции. В 2011 году на этой стадии турнира она уступила итальянке Франческе Скьявоне.

Добавим, что в полуфинале 29-летняя россиянка сыграет с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.