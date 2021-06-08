Зверев победил Давидовича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где может сыграть с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» выиграл у испанца Алехандро Давидовича со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 38 минут.

Победитель встречи был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Зверева три эйса, три двойные ошибки и девять реализованных брейкпоинтов из 15.

Давидович навылет не подавал, совершил три двойные ошибки и три раза взял подачу соперника, имея шесть возможностей.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Зверев сыграет с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) - Даниил Медведев (Россия).