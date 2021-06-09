Циципас - о победе над Медведевым на «Ролан Гаррос»: Я играл против одного из лучших парней в туре

Греческий теннисист Стефанос Циципас отметил игру соперника после победы над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:3), 7:5) в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

«Я играл против одного из лучших парней в туре. Мне нужно было сохранять интенсивность на протяжении всего матча. Считаю, что я действительно играл здорово. Это был очень равный матч. Было немного брейков, мы довольно хорошо подавали. Думаю, что последний гейм был самым важным», - приводит слова пятой ракетки мира Eurosport.

Добавим, что в полуфинале Циципас сразится с немцем Александр Зверев.