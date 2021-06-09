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ЧМ-2022 - Южная Америка 2-й тайм, 90+2' Эквадор 0 Перу 1
ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 90+2' Гаити 1 Никарагуа 0
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ЧМ-2022 - Южная Америка не начался Колумбия 0 Аргентина 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.80
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09 июня 01:40

Циципас - о победе над Медведевым на «Ролан Гаррос»: Я играл против одного из лучших парней в туре

Встреча завершилась по итогам трех сетов.

Греческий теннисист Стефанос Циципас отметил игру соперника после победы над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:3), 7:5) в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

«Я играл против одного из лучших парней в туре. Мне нужно было сохранять интенсивность на протяжении всего матча. Считаю, что я действительно играл здорово. Это был очень равный матч. Было немного брейков, мы довольно хорошо подавали. Думаю, что последний гейм был самым важным», - приводит слова пятой ракетки мира Eurosport.

Добавим, что в полуфинале Циципас сразится с немцем Александр Зверев.

источник: Eurosport.ru
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