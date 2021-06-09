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09 июня 14:09
автор: Степан Шереметьев

Крейчикова обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час и 53 минуты.

Чешская теннисистка Барбара Крейчикова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в двух партиях обыграла представительницу США Кори Гауфф - 7:6 (8:6), 6:3.

Крейчикова сделала пять эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Гауфф - четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из жесяти.

Таким образом, в полуфинале «Ролан Гаррос» Крейчикова сыграет против победительницы матча между гречанкой Марией Саккари и Игой Швентек из Польши. В другом полуфинале встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и словенка Тамара Зиданшек.

источник: «Советский спорт»
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