Саккари обыграла Швентек и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Греческая теннисистка Мария Саккари в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции нанесла поражение действующей обладательнице титула польке Иге Швентек и пробилась в полуфинал.

Матч продлился 1 час 31 минуту и завершился со счетом 2:0 в пользу гречанки (6:4, 6:4).

Саккари пять раз подавала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе ее соперницы ни одного эйса, также две двойных ошибки и один брейк из шести.

Таким образом, в полуфиналах сыграют Крейчикова/Саккари и Павлюченкова/Зиданшек.