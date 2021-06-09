Павлюченкова и Рыбакина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграли в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» полячке Магде Линетт и американке Бернарде Пере со счетом 5:7, 6:4, 2:6.

Матч длился 2 часа 7 минут.

На счету победительниц встречи два эйса, шесть двойных ошибок и такое же количество реализованных брейкпоинтов при девяти попытках.

Павлюченкова и Рыбакина подали пять подач на вылет и совершили аналогичное количество двойных ошибок, взяв четыре подачи соперниц, имея 12 возможностей.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Линетт и Пера сыграют против чешской пары Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.