Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции переиграл аргентинца Диего Себастьяна Шварцмана и стал третьим полуфиналистом турнира.

Матч продлился два часа 48 минут и закончился со счетом 3-1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:0). Надаль шесть раз подавал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14. В активе его соперника три эйса, три двойных ошибки и три брейка из четырех.

Таким, образом Надаль стал третьим участником 1/2 финала турнира. Напомним, ранее четвертьфинальный барьер преодолели немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас, обыгравший Медведева.

Последний полуфиналист определится по итогам противостояния первой ракетки мира серба Новака Джоковича и итальянца Маттео Берреттини.

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала.