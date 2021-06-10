Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Первая ракетка мира был лучше своего соперника и на подаче и на приеме. На счету Джоковича 10 эйсов при одной двойной ошибке и четыре реализованных брейкпоинтов из девяти.

Берреттини 11 раз подал навылет при трех двойных ошибках и не смог реализовать ни один из трех брейкпоинтов.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Джокович сыграет против испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который ранее обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 4:6, 6:4, 6:0).