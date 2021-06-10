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10 июня 11:31
автор: Степан Шереметьев

Вице-президент ФТР: Рыбакина может стать одной из ведущих теннисисток мира, это потеря для России

Спортсменка теперь выступает за Казахстан.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о переходе ранее выступавшей за Россию Елены Рыбакиной в Казахстан.

21-летняя спортсменка в 1/8 финала «Ролан Гаррос» победила самую титулованную теннисистку в истории Серену Уильямс (6:3, 7:5). После этого журналистка Софья Тартакова обвинила ФТР в том, что федерация не оказала Рыбакиной необходимую финансовую помощь, несмотря на просьбу ее отца.

«Во-первых, то, что Рыбакина выступает за сборную Казахстана – это ее личное дело и право. Во-вторых, в какой-то степени на этапах своей карьеры она получала финансирование, в том числе и от федерации. Были ли финансовые условия главным фактором, из-за которого она решила выступать под флагом другой страны, или это было одним из факторов – вряд ли кто-то, кроме нее самой, сможет ответить на этот вопрос. Достаточно ли было финансирования или недостаточно? Вопрос тот же. Этот вопрос более глубокий, чем кажется на первый взгляд.

Для России, безусловно, это потеря. Рыбакину ждет большое будущее. Она может стать одной из ведущих теннисисток мира. В топе она точно будет. Но причины её ухода, смены гражданства, смены страны, за которую она будет выступать – это предмет большого и комплексного разговора», – приводит слова функционера Metaratings.kz.

источник: «Метарейтинг Казахстан»
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