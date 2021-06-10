Шамиль Тарпищев: Павлюченкова способна выиграть «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что текущий уровень игры Анастасии Павлюченковой позволяет ей победить на Открытом чемпионате Франции.

«Я считаю, что по игре Павлюченкова сейчас способна не только пройти Зиданшек, но и выиграть «Ролан Гаррос». Словенку Анастасия пройдет, если восстановится от предыдущих тяжелых матчей. По уровню игры Настя может быть в финале спокойно. Степень физической усталости все решит в полуфиналах», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Павлюченкова - Зиданшек состоится сегодня, 10 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.